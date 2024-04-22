تراجع سعر الذهب للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.. إجمالي الانخفاض 100 جنيه

أعلنت الشعبة العامة للذهب، تراجع سعر المعدن الأصفر بقيمة 100 جنيه منذ نهاية تعاملات أمس، بعد انخفاض الأسعار للمرة الثالثة في محلات الصاغة منتصف التعاملات، حيث انخفض عيار 21 بنحو 100 جنيه، وذلك بعد التراجع الكبير في السعر العالمي.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بإجمالي 100 جنيه خلال تعاملات اليوم، ليسجل 3175 جنيهًا عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3628 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2721 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2122 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25 ألفًا و400 جنيه.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إنّ أسعار الذهب تراجعت بقيمة 100 جنيه خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3175 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 49 دولارًا لتسجل الأوقية نحو 2342 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 3634 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2726 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2120 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25 ألفا و440 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب تراجعت في الأسواق المحلية بنسبة 0.8%، وبقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3280 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3255 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بنسبة 2%، وبقيمة 48 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2343 دولارًا، ولامست مستوى 2410 دولارات.