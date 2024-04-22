«القاهرة الإخبارية»: الطائرات الإسرائيلية تواصل استهداف مخيمي البريج والنصيرات

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من غزة، إن الغارات الإسرائيلية ما زالت تتواصل على قطاع غزة، والنصيب الأكبر خلال الساعات الأخيرة كان لمخيم البريج والأطراف الشمالية لمخيم النصيرات.

قصف منزلا لعائلات فلسطينية بدير البلح

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية لم تتوقف عن استهداف منازل المواطنين والعمارات السكنية، وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا لعائلات فلسطينية في دير البلح والمحافظة الوسطى، كما قصفت طائرات الاستطلاع مجموعة من المواطنين في دير البلح بوسط غزة.

ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي المتكرر أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة العشرات الذين توجهوا إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج، كما يتعرض الشمال إلى قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية، إذ استهدفت منزلا يعود إلى عائلة قاسم.