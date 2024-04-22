«تسويق السياحة»: تحويل الأقصر إلى مدينة خضراء يرفع قدراتها على جذب الزوار

أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية التابعة لوزارة السياحة والآثار، أنّ تحويل الأقصر إلى مدينة خضراء يصنع فارقا اقتصاديا، ويرفع جاذبيتها كوجهة سياحية من خلال التركيز على الاستدامة والبيئة، للباحثين عن تجارب سياحية فريدة.

السياحة الخضراء

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية المنوط بها الترويج السياحي للأقصر، إنّ تحويل الأقصر إلى مدينة خضراء يأتي في سياق دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف السياحة والآثار والبيئة، خاصة السياحة الخضراء والمستدامة، كما أنّ الدعم يتم ترجمته بشكل واضح في مشروعات تتعلق بترميم الآثار وتطوير الوجهات السياحية بالأقصر بشكل خاص.

جذب المزيد من الاستثمارات الكبرى

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أنّ أبرز نتائج تحويل الأقصر إلى مدينة خضراء، جذب مزيد من الاستثمارات الكبرى وخلق مشروعات جديدة تجذب سياحًا جدد مهتمين بالسياحة البيئية، متوقعا أن يقضي السائحون مزيدا من الوقت في المدينة ما يرفع فرص زيادة إنفاقهم ويخلق فرص عمل جديدة في قطاعات الفنادق والمطاعم والخدمات السياحية.

وتابع: «ستجذب الأقصر استثمارات في قطاعات متنوعة، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء، ما يعزز الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة».

وأكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أنّ تحويل الأقصر إلى مدينة خضراء يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يخفّض تكاليف الطاقة، وإلى جانب ذلك فإنّ المباني الخضراء وأنظمة النقل المستدامة تحسن كفاءة استخدام الطاقة، ما يقلل التأثير السلبي لتغير المناخ، ويحمي التنوع البيولوجي.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أنّ تكلفة تحويل الأقصر إلى مدينة خضراء مقارنة بالفوائد الاقتصادية على المدى الطويل تفوق التكاليف الأولية، داعيا المجتمع المدني والقطاع الخاص لمساندة تحويل الأقصر إلى مدينة خضراء عبر توعية السكان المحليين والمساهمة في المشروعات المقترحة وتمويلها، متوقعا أن تحصل الأقصر على حصة عادلة من حجم حركة السياحة العالمية بعد تحويلها إلى مدينة خضراء.