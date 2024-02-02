«السياحة الثقافية»: إقامة معرض أثري مصري بمتحف ملجا الإسباني يونيو المقبل

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، المنوط بها الترويج السياحي للأقصر وأسوان، إنه جرى الاتفاق على هامش المشاركة المصرية بمعرض الفيتور السياحي الذي أقيم بالعاصمة الإسبانية مدريد أواخر الشهر الماضي على إقامة معرض أثري مصري بالمتحف الوطني بمدينة ملجا الأسبانية، تحت رعاية المجلس الأعلى للآثار، موضحًا أن هذا المعرض سيقام خلال شهر يونيو المقبل.

وأضاف لـ«الوطن»، أن الشعب الإسباني من عشاق الحضارة المصرية القديمة، وقد طالب وكلاء السياحة بإسبانيا باستضافة المعرض الأثري «رمسيس وذهب الفراعنة» الذي يعرض حاليًا بمتحف سيدني بالعاصمة الأسترالية أو إقامة معرض بالمتحف الوطني بمدينة ملجا الإسبانية على شاكلته، وهو ما استجاب له المجلس الأعلى للآثار، موضحًا أن هذا المعرض سيضم العديد من القطع الأثرية التي تغطي فترات من تاريخ مصر القديمة.

تسويق السياحة الثقافية

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أن اللجنة قامت خلال مشاركتها بمعرض الفيتور بإسبانيا بإهداء عدد من المستنسخات الأثرية لوكلاء السياحة الأسبان وبعض الجمهور، فضلا عن «فلاش ميموري» تضم العديد من صور الاكتشافات الأثرية التي تمت بمصر خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أن غالبية السياح الأسبان القادمين لمصر يقدمون لزيارة المدن الثقافية والأثرية بالأقصر وأسوان والقاهرة والجيزة.

يشار إلى أن إسبانيا احتلت المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالا للسياح للأقصر خلال عام 2023.