رئيس «اتحاد الفروسية»: البطولة العسكرية العربية الأولى «حدث عالمي نفخر به جميعا»

ثمّن الدكتور إسماعيل شاكر، رئيس الاتحاد المصري للفروسية، الجهود المبذولة لإنشاء نادي الفروسية في مدينة مصر الأوليمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى حرص الاتحاد على التعاون مع وزارة الشباب والرياضة والقوات المسلحة، لتقديم الخبرات الفنية لتنظيم البطولة الأولى العسكرية للفروسية في مصر على أعلى مستوى، وهو ما سيتم بالفعل.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للفروسية، خلال فعاليات وقائع المؤتمر الصحفي الذي نظمته القوات المسلحة اليوم للإعلان عن تفاصيل البطولة، أن تخرج البطولة العسكرية الأولى كحدث عالمي نفخر به جميعًا.

وشدد الدكتور إسماعيل شاكر، على وجود اهتمام كبير من الدولة في السنوات الماضية بالإنشاءات في مجال رياضة الفروسية، وأنه تم إنشاء نوادٍ عالمية في هذا الصدد.

وأشار إلى وصول شاب مصري إلى نهائي كأس العالم في الفروسية خلال الأسبوع الماضي، وجرى الاتفاق مع الاتحاد العربي للفروسية على إقامة بطولة في أكتوبر المقبل، فضلا عن التواصل والتعاون مع الاتحاد الدولي للفروسية، مع الاستعداد لتنظيم بطولة الألعاب الفروسية في دولة ألمانيا عام 2026، ومشاركة فارس مصري في أوليمبياد باريس بفارس واحد.

ولفت إلى وجود خطة لدعم مجال الفروسية في مصر، مع الاستعداد لتنظيم بطولات فروسية لجذب محبي الرياضة، في الأماكن السياحية، مع وجود دعم غير مسبوق من كل جهات الدولة لرياضة الفروسية.