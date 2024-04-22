«مياه القناة»: المحطات الجديدة غطت عدة قرى محرومة من الخدمة

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن محطات رفع الصرف الصحي الجديدة التي تم تنفيذها تساهم بشكل كبير في رفع نسبة تغطية الخدمة بالقرى والمناطق المحرومة.

وأضاف «عصمت» خلال تفقده عدد من المحطات أن المشروعات تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال إن الشركة تعمل بالتوزاي مع إنشاء المحطات على إحلال وتجديد وتطوير عدد من مشروعات في مجال المياه والصرف الصحي بمنطقة القناة، ورفع معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة في المواعيد المحددة طبقا للخطة الزمنية.

وأشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، تسعى جاهدة لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحي على أعلى مستويات الجودة.

عصمت: تعاملنا مع عدة أعطال

ولفت إلى أن الشركة تعاملت مع عدة أعطال وبلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب، خلال 24 ساعة الماضية، في الإسماعيلية انتقلت لها فرق الطوارئ ومهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فورًا، وتم إصلاحها في وقت قياسي، وفي فتره زمنية وجيزة.