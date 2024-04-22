«النقل»: تشغيل سوبر جيت على خط «الإسماعيلية - المنصورة» قريبا

أعلنت وزارة النقل، أنه قريبًا سيجري تشغيل خطوط نقل ركاب بالسوبر جيت على خط «الإسماعيلية - المنصورة»، في إطار حرصها على توفير وسائل نقل جماعية خضراء صديقة للبيئة، تُقدم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

الحجز عن طريق الفندق

وأشارت وزارة النقل في تقرير لها، إلى أنه جرى التعاقد مع مجموعة من الفنادق بشرم الشيخ والغردقة، وسيتم توصيل العميل إلى الفندق، فضلاً عن الحجز عن طريق الفندق في العودة، كما جرى تسيير رحلات العمرة إلى الأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية بكل من مكة والمدينة المنورة.

أتوبيسات حديثة

وأوضحت الوزارة أنّ برنامج تيسير الحجاج للأماكن المقدسة يشمل الطيران «سعودي ومصر للطيران»، «القاهرة - المدينة - جدة / القاهرة»، أو «القاهرة - جدة - المدينة - القاهرة»، والانتقالات الداخلية بالمملكة بأتوبيسات حديثة، فضلاً عن مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة، ورسوم التأشيرة، باركود وزارة السياحة، وتوفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية.

وأشارت إلى أن «سوبر جيت» حريصة على تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب من خلال أسطول متميز من الحافلات.