وكيل «شباب الشرقية»: دمج ذوي الهمم في المجتمع ومشاركتهم بمختلف البرامج

تفقد الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تدريبات مراكز الفنون وتنمية الإبداع بمركز شباب ناصر، بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تدريبات الفن التعبيري لأعضاء مركز الفنون والإبداع

تفقد وكيل وزارة الشباب والرياضة تدريبات الفن التعبيري لأعضاء مركز الفنون والإبداع، كما تفقد المشغولات اليدوية التي يتم إنتاجها عن طريق ذوي القدرات والهمم بالمركز.

تنفيذ الأنشطة الخاصة بذوي القدرات والهمم

وقال محمود عبد العظيم، إن تنفيذ الأنشطة الخاصة بذوي القدرات والهمم، يأتي في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيام مراكز الشباب بدورها وجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المختلفة، ودمج ذوي القدرات والهمم بالمجتمع من مشاركتهم بمختلف البرامج والمشروعات بمراكز الشباب.

كما وجّه التحية لأولياء الأمور مثمناً دورهم بالمجتمع في بناء وتربية ورعاية أولادنا من ذوي القدرات والهمم.