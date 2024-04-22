محافظ الغربية يفتتح المعرض الختامي لأنشطة التربية الفنية بإدارة زفتى

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، يرافقه المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المعرض الختامي لأنشطة مادة التربية الفنية المقام بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية، التابعة لإدارة زفتى التعليمية.

تنمية مواهب الطلاب

وخلال الجولة التي قام بها داخل المعرض، أكد محافظ الغربية، أن الأنشطة الفنية تسهم بشكل فعال في تنمية مواهب الطلاب وتحفيزهم على الإبداع المدرسي، وترسيخ مبادئ القيم، والتعاون والحب والتسامح بين الطلاب، لما لها من تأثير مباشر على العديد من السمات الشخصية لدى الطلاب، مشيدًا بحجم الإبداع والتنوع سواءً في الخامات المستخدمة أو الأفكار الفنية، كما دعا إلى احتضان المبدعين فنيا من الطلاب، لتشجيعهم على النجاح والابتكار، وخلق وإعداد جيل جديد يستطيع بناء مصر من خلال التوسع في تلك المعارض، وبمشاركة أكبر من الطلاب المبدعين والمتميزين فنياً، على مستوى محافظة الغربية.

تعاون الطلاب والمعلمين

من جهته، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المعرض نتاج عمل الفصل الدراسي الثاني لأنشطة مادة التربية الفنية لجميع المراحل التعليمية على مستوى الإدارة، وبتعاون مثمر بين المعلمين والطلاب، وباستخدام خامات البيئة والاستفادة منها، حيث ضم المعرض أعمال فنية مختلفة لجميع الفنون من أشغال فنية، وإعادة تدوير خامات البيئة المناسبة، كما ضم المعرض أيضا اعمال نسيجية وأعمال من الخزف والنحت المجسم، وقد عبرت جميع أعمال المعرض عن الجمهورية الجديدة وحياة كريمة.