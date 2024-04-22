«السياحة» تعلن أسعار انتقالات حجاج البر.. اعرف التكلفة كاملة

قررت اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، تحديد سعر نقل الحاج البري والتى تشمل ثمن تذكرة «الأتوبيس - العبارة» بـ35 ألف جنيه تضاف إلى سعر برنامج الحج البري الذي أعلنته وزارة السياحة والآثار نوفمبر الماضي ضمن الضوابط المنظمة لموسم الحج لعام 1445 هجريا، والذي أعلنته الوزارة دون احتساب سعر النقل.

ووفقا لتحديد تكاليف سعر النقل، فإن أسعار برامج الحج البري النهائية ستكون على النحو التالي:

1- برنامج الحج البري تحسين سكن 4 و5 نجوم والذي يبعد عن الحرم المكي مسافة من 250 إلى 750 مترا مربعا، سيكون سعره 226 ألف جنيه، وكان سعره قبل إضافة سعر النقل 191 ألف جنيه.

2- برنامج الحج البري تحسين سكن 4 و5 نجوم والذي يكون فيه أقصى مسافة للسكن من الحرم المكى 250 مترا مربعا، فسيكون سعره 230 ألف جنيه، وكان سعره قبل إضافة قيمة النقل 195 ألف جنيه .

3- برنامج الحج البري إقامة موسم كامل بمكة بفنادق تبعد عن الحرم المكى حتى 1750 مترا، فسيكون سعره 260 ألف جنيه، وكان سعره قبل اضافة النقل 225 ألف جنيه.

وستبدأ شركات السياحة خلال الأيام القليلة المقبلة في تحصيل قيمة النقل من حجاج المستوى البرى وعددهم 6 آلاف حاج .