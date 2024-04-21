«السياحة»: انطلاق أولى رحلات الحج السياحي 25 ذي القعدة

كشف باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، أن أسعار تذاكر الحج الخاصة بحجاج السياحة ستتراوح هذا العام ما بين 35 إلى 70 ألف جنيه، موضحا أن التفاوت في أسعار تذاكر الطيران لحجاج المستوى السياحي يعود لعدة أمور لعل أهمها المدة البينية ما بين موعد السفر والعودة.

ولفت «السيسي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنه كلما زادت المدة انخفض سعر التذكرة، فضلا عن موعد السفر والعودة، إذ أن هناك بعض المواعيد يكون السفر والعودة خلالها أعلى من غيرها، فضلا عن خط سير الرحلة من مصر إلى السعودية.

موعد إنطلاق أولى رحلات الحج السياحي طيران

وأضاف عضو اللجنة الفنية، أن أولى رحلات الحج السياحي والتي ستكون وسيلة النقل بها الطائرة ستكون خلال الـ5 أيام الأخيرة من شهر ذي القعدة من العام الهجري الجاري 1445، موضحا أن عدد حجاج السياحة المسافرين للمملكة العربية السعودية هذا العام جوا يبلغ نحو 17 ألف حاج، 13 ألفا منهم هم حجاج المستوى الاقتصادي، إضافة إلى 4 آلاف هم حجاج المستوى السياحي فئة الـ5 نجوم.

حجاج باقات الحج بدون قرعة

وأوضح أن هناك نحو 3 آلاف حاج من حجاج باقات الحج بدون قرعة الذى تنظمه شركات السياحة سيسافرون أيضا للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج جوا.