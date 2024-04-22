«السياحة»: 3 آلاف مواطن حجزوا باقات الحج دون قرعة هذا العام

قال إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إنّ عدد المواطنين الذين حجزوا باقات الحج دون قرعة اقترب من 3 آلاف مواطن، موضحا أنّ الباقات سيتم تنظيمها من قبل شركات السياحة المصرية وتحت إشراف وزارة السياحة والآثار وبنفس آليات التنظيم المنصوص عليها بالضوابط المنظمة لموسم الحج لهذا العام.

مدة برامج باقات الحج دون قرعة

وأضاف عبدالعال لـ«الوطن»، أنّ مدة رحلة الحج لحجاج برامج باقات الحج دون قرعة ستتراوح بين 14 يوما إلى 3 أسابيع، موضحا أنّ تلك الباقات أتاحت الفرصة للمواطنين الذين لم يوفقوا في الفوز بقرعة الحج هذا العام لأداء المناسك خلال موسم الحج للعام الحالي 1445 هجريا، كما سمحت للمواطنين الذين أدوا مناسك الحج من قبل بأدائها مجددا هذا العام.

موعد انطلاق رحلات الحج السياحي

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إلى أنّ رحلات الحج السياحي لهذا العام ستنطلق خلال الأسبوع الأخير من شهر ذو القعدة من العام الهجري الحالي، موضحا أنّ رحلات الحج السياحي ستبدأ برحلات المستوى البري ثم رحلات المستوى الاقتصادي طيران، وتختتم برحلات الحج فئة الـ5 نجوم.