لأول مرة.. وضع أسماء حجاج السياحة على مخيمات منى وعرفات لمنع الغرباء

أعلنت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة واللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار عقدتا اجتماعا مهما مع شركة رحلات ومنافع السعودية، التي ستقدم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة في المشاعر المقدسة بمنى وعرفات خلال موسم الحج لهذا العام، وذلك على هامش مشاركة الغرفة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الـ3، والمنعقد حاليا في مدينة جدة السعودية.

التدخل الفوري عند حدوث أي أزمة

وأفادت الغرفة في بيان صحفي اليوم أن الاجتماع أسفر عن عدة قرارات مهمة، منها الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين غرفة شركات السياحة وشركة رحلات ومنافع تقوم بمراجعة كافة التفاصيل الخاصة بالخدمات المقدمة إلى الحجاج بالمشاعر المقدسة، والتدخل الفوري عند حدوث أي أزمة، كما تم الاتفاق على وضع جدول زمني للإجراءات الخاصة بالمشاعر المقدسة بدء من استلام الشركة للأرض التى ستقام عليها المخيمات.

إحكام الرقابة والسيطرة على أبواب المخيمات

وأشارت غرفة شركات السياحة إلى أنّ الإجتماع شهد أيضا الاتفاق على أن يكون للغرفة دور في متابعة موردي الأغذية لحجاج السياحة خلال تواجدهم بمخيمات منى وعرفات أثناء موسم الحج، بحيث يزور ممثلي الغرفة هؤلاء الموردين للتأكد من قدراتهم الفنية وجودة الخدمات التي سيتم تقديمها للحجاج.

كما تم الاتفاق على قيام شركة منافع السعودية بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مراقبة جودة الخدمات بكافة أشكالها، بداية من فرش المخيمات نهاية بالتغذية المقدمة للحجاج، وإحكام الرقابة والسيطرة على أبواب المخيمات لضمان عدم تسرب أي أحد خارج حجاج السياحة إلى المخيمات منعا للزحام، وعدم حدوث ارتباك خلال أداء المناسك وذلك من خلال آلية إلكترونية لتحقيق هذا الهدف، منها إعداد أساور إلكترونية وأجهزة استشعار علي البوابات، ووضع أسماء الحجاج على كل مخيم ووضع اسم الحاج على المكان المخصص له بمقاعد المخيمات وذلك للمرة الأولى.

حضر الاجتماع سامية سامي رئيس الادارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج، وناصر تركي رئيس اللجنة الفنية للحج، وأحمد إبراهيم نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة أشرف شيحة وهشام أمين وإيهاب المهدي وشريف صالح وباسل السيسي، وأسامة عمارة المدير التنفيذى للغرفة، وحضره من الجانب السعودي محمد معاجيني رئيس الشركة القابضة لمطوفي الدول العربية، وموفق خوج رئيس مجلس إدارة شركة رحلات ومنافع، وأحمد تمارا مدير عام الشركة.