دينا الشربيني تعلن ارتباطها وتكشف مواصفات خطيبها: «مفيش حاجة متأخرة»

«أنا بعيش قصة حب»، بهذه الكلمات وصفت الفنانة دينا الشربيني، المشاعر التي تمر بها حاليًا بعد أنّ عثرت على شريك حياتها، وذلك خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، وتأتي كلماتها بعد أيام قليلة من عرض مسلسلها «كامل العدد +1» في موسم رمضان، الذي حقق نجاحًا باهرًا.

تفاصيل قصة حب دينا الشربيني

وعلى الرغم من أن دينا الشربيني تبقي حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء، إلا أنها قالت خلال اللقاء، إنها ارتبطت بشاب من خارج الوسط الفني: «شاب مصري وجدع ومحترم»، وتصريحاتها جاءت بعد أنّ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً عن احتمال ارتباطها بالإعلامي أنس بوخش، والتكهن بأنهما يليقان ببعضهما، وهو ما نفته الفنانة تماما.

واكتفت دينا الشربيني بوصف شخصية الشاب الذي تعيش معه قصة الحب وجنسيته، واحتفظت بالسرية حول باقي التفاصيل، لكنها ألمحت إلى أنها سترتدي فستان الزفاف الأبيض قريبًا: «بعيش قصة حب من فترة، وإن شاء الله هلبس الفستان الأبيض ومفيش حاجة متأخرة».

أمنية دينا الشربيني

لم تكتف «الشربيني» بوصف شخصية الشاب المرتبطة به، بل أشارت إلى أسماء ابنيها اللذان ترغب في إنجابهما بعد إتمام الزواج: «أتمنى لما أتجوز وأخلف يكون عندي ليلى ومحمد على اسم ماما وبابا»، لافتة إلى رغبتها في عيش إحساس الأم الذي مرت به في أثناء تقديمها شخصية «ليلى» في «كامل العدد +1».