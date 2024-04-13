«مش بنتي».. ماذا قالت دينا الشربيني عن مشهد «هو إحنا في التسعينات»؟

«أنا بجد مش مصدقة الطريقة اللي بتفكر بيها هو إحنا في التسعينات»، جملة قالتها الفنانة جيسيكا حسام الدين التي جسدت شخصية «أمينة» لشقيقها «شريف» الذي لعب دوره الفنان حمزة دياب، في مشهد ضمن أحداث مسلسل كامل العدد +1، الذي كان ينافس ضمن السباق الرمضاني 2024، مستنكرة اعتراضه على تصرفاتها، ما أصاب مواليد هذا الجيل بصدمة، حتى احتل المشهد حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

جيسيكا تعيد مشهد «هو إحنا في التسعينات»

كان فريق عمل مسلسل كامل العدد +1، قد حل ضيفًا على برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة «dmc»، لتُعيد جيسيكا حسام الدين تقديم نفس المشهد أثناء الحلقة بطريقة كوميدية، تحديدا أثناء الفقرة التي جمعت إسعاد يونس بالفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة، حيث دخلت «جيسيكا» الاستوديو فجأة وقطعت حديثهما قائلة: «هو أنتوا بجد لسه بتفكروا بالطريقة القديمة ديه بتاعة التسعينات؟»، فدخل الجميع في نوبة من الضحك.

وعلّقت إسعاد يونس على هذا المشهد، قائلة: «بتاعة التسعينات تاني؟»، ووجهت اللوم على دينا الشربيني قائلة: «ما تشوفي بنتك ديه»، لترد: «مش بنتي»، ثبل أن تتابع إسعاد: «فضحتينا بالتسعينات ديه، وجرّستينا وفرّجتي علينا أمة لا إله إلا الله»، ثم تقول دينا الشربيني لـ«جيسيكا»: «جيسي اتلمي»، فترد عليها: «أنا آسفة».

من هي جيسيكا حسام الدين؟

تسبب هذا المشهد من مسلسل كامل العدد +1 فور عرضه في تصدر الفنانة الصاعدة «جيسيكا» صاحبة الجملة مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أثارت فضول مواليد جيل التسعينيات حول تاريخ ميلاد جيسيكا حسام الدين وعمرها الحقيقي، بعدما صنّفت مواليد هذا الجيل بالكامل بكونهم ينتمون إلى الجيل القديم، وقالت لشقيقها في المشهد: «إيه الأوفر ده يا شريف؟»، فهي من مواليد يناير 2010 وتبلغ من العمر 14 عامًا.

وظهرت جيسيكا حسام الدين في مسلسل كامل العدد +1، تجسد شخصية «أمينة»، وهي فتاة في عمر المراهقة كانت تعاني من مشكلات نفسية، بسبب زواج وانفصال والدتها أكثر من مرة، وابتعاد والدها عنها وعدم اهتمامه بها، ويظهر هذا في تصرفاتها مع كل من حولها.