«زعل بجد».. حكاية موقف جمع دينا الشربيني وحمزة دياب في مسلسل كامل العدد +1

مواقف كوميدية كثيرة، جمعت بين أبطال مسلسل كامل العدد +1 خلال التصوير، بينها موقف لا يُنسى حدث بين دينا الشربيني التي تجسد شخصية الأم «ليلى» وابنها الأكبر «شريف» ويؤدي دوره حمزة دياب، تسبب في مضايقة وغيرة الأخير حتى بعد انتهاء التصوير.

مشهد محبب لدينا الشربيني من مسلسل كامل العدد +1

خلال حديث دينا الشربيني مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» كشفت عن أكثر المشاهد التي تفضلها خلال تصوير مسلسل كامل العدد +1: «بحب أوي المشهد لما شريف قفشني وأنا برقص وبعدين بقي هقولك حمزة حصله تروما بجد».

على الرغم من أن مشهد رقص دينا الشربيني مجرد تمثيل، إلا أن «حمزة» اندمج في التمثيل، ما جعله يشعر بحالة من الضيق والحزن والغيرة لمشاهدتها هكذا، موضحة: «وربنا زي ما بقولك حمزة لقيته أخد الموقف على نفسه جدًا وفضل كذا يوم في التصوير مش عايز يبصلي ومتضايق مني بجد، لدرجة إن أنا مرة روحت قولتله شريف أنا مش مامتك، وإحنا بنمثل على فكره» وفق «الشربيني».

الاحتفال بعيد ميلاد إسعاد يونس

وخلال اللقاء ذاته مع الفنانة القديرة إسعاد يونس، حرص فريق مسلسل كامل العدد +1 على إحضار الحلوى الخاصة بالاحتفال بعيد الميلاد، إذ قدموا لها تهنئة جماعية بمناسبة عيد ميلادها، كما غنوا لها أغنية احتفالا بها، كما حرص الفنان أحمد جمال سعيد على اصطحاب إسعاد يونس، لتقوم بإطفاء الشموع بتورتة عيد ميلادها.