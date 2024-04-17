قاطع دينا الشربيني خارج البلاتوه.. حالة تقمص نادرة لممثل شاب في كامل العدد +1

«على فكرة احنا بنمثل وأنا مش مامتك».. جملة وجهتها الفنانة دينا الشربيني إلى حمزة دياب، الذي أدى دور ابنها في مسلسل كامل العدد+1، بعد شعوره بالغيرة عليها بسبب مشهد رقص لها، واستمرهذا الشعور معه رغم انتهاء التصوير، بالإضافة إلى امتناعه عن الحديث معها فما القصة؟.

دينا الشربيني تحكي عن موقف جمعها بحمزة في المسلسل

تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن «شريف» الذي أدى دور ابنها، في مسلسل كامل العدد+1، إذ كان يشعر بالغيرة بعد رؤيتها ترقص في أحد المشاهد، وقرر عدم الحديث معها لعدة أيام، قائلة في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية القديرة إسعاد يونس: «شريف فضل يومين مش بيتكلم معايا، روحت وقولتله على فكرة إحنا بنمثل وأنا مش مامتك».

أصيب الفنان حمزة دياب بنوع من التوحد مع الشخصية، نتيجة انغماسه في دوره بمسلسل كامل العدد +1، وهو ما أوضحه الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية في حديثه لـ«الوطن»، أنّ هذا المرض يحدث بسبب عدم الحصول على فترة من الراحة بعد أداء الدور، مما لا يسمح للشخص بالعودة إلى طبيعته.

الأسباب النفسية وراء تقمص الأدوار الفنية

يحدث حالة من الاستغراق العقلي واستثارة الحواس، تؤدي إلى العيش في الدور الذي يؤديه الشخص، وقد يستمر الأمر لفترات طويلة، من خلال أداء نفس حركات الجسد وأسلوب الحديث الخاص بالشخصية، لذا يجب أن يتمتع الفنان بصلابة نفسية حتى لا يتطور الأمر، إلى الدخول في حالة من الانفصال عن الواقع.

بعض الفنانين ليس لديهم قدرة على الخروج من أدوارهم الفنية، وقد يستمرون فيها لفترة، خاصة في حالة نجاحها بشكل كبير، وتأثيرها في الجماهير، لذا ينصح «هندي» بضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص، للحصول على برنامج إعدادي وسلوكي، بالإضافة إلى العلاج بالمعنى، لكي يعود الشخص إلى حياته الطبيعية.