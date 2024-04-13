إسعاد يونس عن كواليس كامل العدد +1: دينا الشربيني كانت بتنام (فيديو)

استضافت الإعلامية والفنان إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «dmc»، أبطال مسلسل كامل العدد +1 الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا.

كواليس كامل العدد +1

قالت الفنانة دينا الشربيني إن أختها تحدثت معها، بعد 4 أيام من انتهاء عرض مسلسل كامل العدد +1 وقالت لها: «والدك في المسلسل يذكرني بوالدنا، فقلت لها إنه بالفعل كذلك.. ليلى في المسلسل تشبهني، والفنان أحمد كمال شبه والدي في السلام النفسي والثقافة وسماع الموسيقى».

مشهد عزومة والد دينا الشربيني في كامل العدد + 1

وكشف الفنان صدقي صخر، كواليس مشاركته في المسلسل، قائلا إن مشاهده كانت «متظبطة»، كما كشفت الفنانة إسعاد يونس كواليس مشهد عزومة والد دينا الشربيني في المسلسل، قائلة «دينا كانت نائمة، كانت مرهقة للغاية، كما أن مشهد المباراة تاريخي، وأعيد هذا المشهد 30 مرة.. الحلقة دي كانت رهيبة».

من جانبها كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي أنها تحب كواليس مشهد «اللانش»، مردفة: «لعبنا وجلسنا نأكل»، كما أنها تحب كواليس مشاهدها مع عمرو جمال.

من جانبه، كشف عمرو جمال عن أكثر المشاهد المحببة له في المسلسل: «أحب المشاهد التي لا تعتمد على الكلام».

إشادات بمسلسل كامل العدد +1

وقال الفنان تميم عبده إنه لم يشاهد ولا دقيقة من مسلسل كامل العدد +1 حتى الآن، لأنه متوتر من حجم الحديث الإيجابي الذي يشيد بالمسلسل: «الذي حاولت أن أفهمه أن هذا الكم من الحب من الناس التي شاهدت المسلسل، نابع من أنهم شعروا أن جزء كبير من المصداقية يخرج من كل الشخصيات، هذه المصداقية جعلت أداء الممثلين انسيابي وسهل، وهذا لم يكن يحدث دون شطارة كتاب النص».