أمريكا تطور سلاحا حربيا نوويا لأول مرة منذ 40 عاما.. ماذا تعرف عنه؟

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» الاستعداد لبناء أول رأس حربي نووي جديد للمرة الأولى منذ 40 عامًا، وهي وسيلة واشنطن لمواكبة نمو التهديدات وحالة التوتر، التي تسيطر على العالم خلال الفترة الحالية، والرأس الحربي النووي الجديد هو «W93»، فماذا نعرف عنه؟

وفقًا للإدارة الوطنية للأمن النووي الأمريكية، وما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فالرأس الحربي النووي الجديد W93، سيتم إنتاجه في منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، ولتعزيز متطلبات وزارة الدفاع الأمريكية لتعزيز الفعالية التشغيلية لقوة الغواصات الصاروخية الباليستية الأميركية.

معلومات عن أول رأس حربي نووي أمريكي

وفي السطور التالية، التفاصيل الكاملة لأول رأس حربي نووي أمريكي منذ 40 عامًا:

- سيتم تصميمه لإطلاقه من الغواصات.

- ميزانيته حتى الآن بشكل مبدأي قدرها 19.3 مليار دولار.

- تجري دراسات الجدوى على W93 في مختبر لوس ألاموس الوطني في نيو مكسيكو، وهو مسقط رأس القنبلة الذرية.

- ويعتمد الرأس الحربي الجديد على التصاميم الموجودة فعلًا، لذا لن يحتاج إلى اختباره قبل وضعه للتنفيذ.

- سيتم حمل الغواصة W93 على غواصات البحرية الأمريكية الجديدة من فئة كولومبيا بالإضافة إلى الغواصات الحالية من فئة أوهايو، وستتكلف السفن الجديدة، البالغ عددها 12 سفينة، 109.8 مليار دولار.

- من بين الميزات الأكثر تطورًا للرأس الحربي الجديد، هي المتفجرات شديدة الحساسية المستخدمة في التفجير.