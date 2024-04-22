حملات على المخابز السياحية للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار الجديدة في الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المخابز السياحية للتأكد من التزام أصحابها بالإعلان في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج المحددة والتزامهم بالمواصفات المٌقررة لإنتاج الخبز.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي تنفيذاً لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية بتخفيض أسعار الخبر السياحي والفينو، وتيسيرا على المواطنين الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بأسعار مناسبة وعادلة.

حملات على المخابز السياحية للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار

وجهت إدارات تموين أبوكبير وأولاد صقر والقرين وصان الحجر، حملات بالمرور على المخابز السياحية للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار المعلنة، وأوزان لرغيف الخبز السياحي والفينو، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية.

توافر الأغذية وضمان عدم وجود مخالفات

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات يوميا على المخابز في مختلف مراكز المحافظة، والرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والتأكد من توافر الأغذية وضمان عدم وجود مخالفات.