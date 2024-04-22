انطلاق فعاليات الملتقى الطلابي الثالث لكلية التمريض بكفر الشيخ (صور)

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات الملتقى الطلابي الثالث لكلية التمريض تحت عنوان «دور طلاب التمريض في الابتكار والإبداع لتطوير الرعاية الصحية في ظل الجمهورية الجديدة».

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، والدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض، ووكلاء الكلية، ونخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بكليات التمريض من مختلف الجامعات المصرية.

وخلال كلمته، أشاد رئيس الجامعة، بالملتقى من حيث دوره في خلق عمل طلابي متميز مبني على الوعي والثقافة لدى شباب الجامعة والتي هي مصدر الإبداع، مرحباً بالحضور من مختلف كليات التمريض على مستوى الجامعات المصرية للمشاركة في فعاليات المتلقى، وعبّر عن امتنانه لفاعلية دور التمريض داخل المجتمع، لافتاً أنّ النظرة المجتمعية نحو التمريض تحمل كل التقدير والاحترام للجهد المبذول في خدمة القطاع الصحي.

انعقاد الملتقى الطلابي الثالث لكلية التمريض بجامعة كفر الشيخ

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ كلية التمريض بالجامعة تلتزم بإعداد مهنيين مؤهلين لتقديم رعاية تمريضية تُلبي احتياجات كافة مستويات المؤسسات الصحية المحلية والإقليمية بكفاءة تنافسية متميزة مواكبة للتطورات العالمية، وإعداد باحثين قادرين على إنتاج بحوث علمية منافسة عالمياً، لتطوير المهنة من خلال برامج تعليمية متطورة تدعم آليات البحث العلمي ومهارات التعلم الذاتي وخدمة المجتمع.

وأشاد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالدور المتميز الذي تقوم به الجامعة والمتمثلة في كلية التمريض لخدمة الطلبة والنهوض بالقطاع الصحي، حيث أنّ الدور الفعال الذي يقوم به فريق التمريض لا يقل أهمية عن دور الطبيب في المجتمع، وأنّ المؤتمر يهدف للتوعية الصحية من خلال طلاب الكلية، وذلك في إطار دورها المجتمعي تجاه المجتمع، منوهاً أنّ الكلية تُقدم خريجين مدربين على أعلى مستوى لتقديم خدمة متميزة في القطاع الطبي.

تبادل الخبرات في مجال التمريض

وقالت الدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض، إنّ الهدف من المؤتمر هو تبادل الخبرات في مجال التمريض مع الجامعات المصريه، بناء استراتيجيات لتطوير كفاءة تعليم مهنة التمريض، وتعزيز القيم البحثية والإبداعية للطلاب، وتنمية ثقافة البحث العلمي والإبداع والابتكار لديهم، وإثراء الساحة الأكاديمية الطلابية بعرض ونشر النتاج العلمي والإبداعي للطلاب، تنمية المهارات القيادية والحوارية لدى الطلاب والطالبات.

جاء ذلك بمشاركة كليات التمريض بجامعات «القاهرة،، والإسكندرية، وحلوان، والزقازيق، والمنوفية، وطنطا، وبنها، وقناة السويس، ودمياط، ودمنهور، وبورسعيد، و6 أكتوبر، والمنصورة الأهلية».

افتتاح معرض فني لطلبة كلية التمريض

في سياق متصل، افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، معرضاً فنياً لطلبة كلية التمريض على هامش الملتقى الطلابي، مشيداً بالأعمال الفنية المعروضة.