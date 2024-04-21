رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقي بعمداء الكليات المتقدمة لجائزة التميز الحكومي

التقى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بعمداء كليات الجامعة الذين تم تصعيدهم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجائزة التميز الحكومي على مستوى الجامعات المصرية والتي سيتم رفع ملفاتهم على منصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن فعاليات جائزة مصر للتميز الحكومي، موجهاً الشكر للجنة الدعم الفني تحت إشراف الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات المرشحة، ومنسقيهم، على مجهوداتهم ومتابعتهم المستمرة لتطبيق المعايير المطلوبة متمنياً لهم الحصول على جائزة المستوى الوطني.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات وهم الدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة، والدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، والدكتور يحي زكريا، عميد كلية الزراعة، والدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة، والدكتورة نجلاء الأشرف، عميد كلية التربية النوعية، وفريق العمل بكليات الجامعة.

تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة

وأكد رئيس الجامعة، أهمية المشاركة في جائزة التميز الحكومي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أطلقها لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030، وتقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، والارتقاء بمستويات الأداء، والالتزام بمعايير الجودة والتميز، بما يُساهم في تحقيق التنمية، بالإضافة إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى كافة المؤسسات الحكومية، موجهاً بتحفيز الجهاز الإداري بجميع القطاعات بالجامعة لبناء نموذج مؤسسي جيد يطبق مفاهيم الحوكمة والتنمية المستدامة، للمشاركة في مختلف الجوائز المحلية والدولية.

تحقيق الرؤية والتركيز على المهام الرئيسية

ومن جانبها أشارت، الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنّ جائزة جامعة كفر الشيخ الداخلية للتميز والتي تشمل فئات جائزة أفضل كلية تستهدف كليات الجامعة، بالإضافة لفئتي فرق العمل والمبادرة الحكومية الابتكارية، وتتم أعمال التقييم وفقاً لنموذج التميز المؤسسي والتي من أهمها: تحقيق الرؤية، والتركيز على المهام الرئيسية، إلى جانب الابتكار، واستشراف المستقبل والحوكمة.