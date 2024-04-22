انخفاض كبير في سعر السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف الأسعار الجديدة.. عاجل

كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنّ سعر السكر في الأسواق والسلاسل التجارية سيشهد انخفاضًا جديدًا في الأسواق خلال الآونة القليلة المقبلة، فضلًا عن أنّ سعره حاليًا في جميع السلاسل التجارية لن يزيد على 27 جنيها مرة أخرى، مؤكدة استمرار حالة الانخفاض في أسعار السلع الأساسية التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا منذ أسبوع وخصوصًا سلع الزيت والسكر والأرز والدقيق.

انخفاض جديد في سعر السكر

ونوهت المصادر، لـ«الوطن»، بأنّ الأسواق ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في سعر السكر وتوافر في عمليات الضخ في السلاسل التجارية والأسواق بسبب كميات السكر التي ستصل مصر، وتمّ التعاقد عليها بالفعل وهي كمية 500 ألف طن سكر خام مقرر وصولهم في الفترة من مايو حتى أغسطس المقبل، من أجل إتاحتهم في الأسواق لجميع المواطنين بسعر 27 جنيها.

كما كشفت المصادر، عن أنّه لن يتم بيع سعر السكر في الأسواق بأزيد من 27 جنيها بعد الآن، قائلة إنّ كبرى السلاسل التجارية التي كانت تطرح السكر بسعر يتخطى 50 جنيهًا منذ فترة أصبحت الآن تطرحه بـ27 جنيهًا بسبب إتاحة السكر في الأسواق وبفضل المبادرة الحكومية مع اتحاد الغرف التجارية التي أدت إلى انخفاض الأسعار بنسبة 30% عقب عيد الفطر.

وأشارت المصادر إلى أنّ الفترة الحالية تعد ذروة الإنتاج في السكر بفضل نجاح موسم القصب والبنجر، ما عزّز من المخزون الاستراتيجي للسكر فضلًا عن خطة الحكومة لاستيراد مليون طن سكر خام تم التعاقد على 500 ألف طن بالفعل وستصل مصر خلال أشهر قليلة.

وأكدت مصادر وزارة التموين، أنّ كمية السكر المستوردة تعد أكبر كمية يتم التعاقد عليها منذ سنوات عدة من أجل تلبية احتياجات المواطنين، معلنةً عن أنّه لا عودة لأزمة السكر في الأسواق مرة أخرى.

انخفاض مرتقب في أسعار

ونوّهت المصادر باستمرار انخفاض الأرز، مؤكدة أنّ سعر الأرز سينخفض إلى 20 جنيهًا بدلا من 27 جنيهًا قريبًا، فضلًا عن انخفاض جديد في سعر الزيت بعدما انخفض الفترة الأخيرة بنسبة 14% من سعره.