الفينو بجنيه والعيش بـ50 قرشا.. وزير التموين يعلن قائمة أسعار الخبز

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والفينو، مشددا على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج، في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الأفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.

قائمة أسعار الخبز السياحي الحر والفينو

وشملت القائمة الرسمية لأسعار الخبز السياحي الحر والفينو، الصادرة في قرار الدكتور علي المصيلحي، في بيان رسمي منذ قليل، كما يلي.

- رغيف العيش السياحي الحر وزن 80 جراما بسعر 150 قرشا.

- رغيف العيش وزن 40 جراما بسعر 75 قرشا.

- رغيف العيش وزن 25 جراما بسعر 50 قرشا.

- رغيف الفينو وزن 50 جراما بسعر 150 قرشا.

- رغيف الفينو وزن 35 جراما بسعر 100 قرش.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنّ القرار يأتي تيسيرا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بأسعار مناسبة وعادلة، مع توفير الدقيق الحر للمخابز استخراج 72% من مطاحن القطاع الخاص الحرة المنتجة للدقيق 72% بمعرفتها.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون معالي الوزير، أنّ القرار ألزم المخابز السياحية الحرة والمخابز الأفرنجية العاملة في إنتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والأوزان والحد الأقصى للسعر المقرر لكل وزن وكل مخالفة لأسعار وتداول الخبز يعاقب عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950وتعديلاته وكل مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.