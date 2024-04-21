«التموين» تتعاقد على استيراد 200 ألف طن سكر خام

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التعاقد على 200 ألف طن سكر خام، خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 2024؛ ليكون إجمالي ما تم التعاقد عليه الفترة الماضية والحالية 450 ألف طن سكر خام، وسيتم إعادة تكرريها بمصانع سكر الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

التعاقد على 200 ألف طن سكر خام

ونوهت وزارة التموين، في بيان لها، بأنّ الهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع التعاقد لتعزيز المعروض بالاسواق من تلك السلعة الاستراتيجية المهمة، والحفاظ على ثبات أسعاره بزيادة ضخه في الأسواق بجانب ما يتم إنتاجه من مصانع بنجر السكر وقصب السكر أيضًا في الوقت الحالي.