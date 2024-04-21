رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«التموين» تتعاقد على استيراد 200 ألف طن سكر خام

كتب:

وفاء الصعيدي
03:21 م | الأحد 21 أبريل 2024
السكر - صورة أرشيفية

السكر - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التعاقد على 200 ألف طن سكر خام، خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 2024؛ ليكون إجمالي ما تم التعاقد عليه الفترة الماضية والحالية 450 ألف طن سكر خام، وسيتم إعادة تكرريها بمصانع سكر الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

التعاقد على 200 ألف طن سكر خام

ونوهت وزارة التموين، في بيان لها، بأنّ الهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع التعاقد لتعزيز المعروض بالاسواق من تلك السلعة الاستراتيجية المهمة، والحفاظ على ثبات أسعاره بزيادة ضخه في الأسواق بجانب ما يتم إنتاجه من مصانع بنجر السكر وقصب السكر أيضًا في الوقت الحالي.

اقرأ المزيد:

سعر السكر في الأسواق ومنافذ «التموين» اليوم الأربعاء.. استقرار ملحوظ

التموين: بدء توريد محصول البنجر إلى مصنع أبو قرقاص لإنتاج السكر

نصيب الفرد من السكر على بطاقات التموين.. سعره 12.60 جنيه

السكر بـ12.5 جنيه.. التموين تبدأ توزيع السلع التموينية لشهر مارس
بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.