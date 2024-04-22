«التموين»: بدء إنتاج الخبز السياحي والفينو بالأوزان والأسعار الجديدة

أعلنت وزارة والتموين والتجارة الداخلية، بدء المخابز السياحية والأفرنجية إنتاج الخبز الحر والفينو بالأوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها طبقا للتوجيه الوزاري الصادر من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز في السوق المحلية.

الأسعار الرسمية للخبز السياحي والفينو

وأوضحت وزارة التموين في بيان منذ قليل، أنّ المخابز السياحية والأفرنجية مطالبة بالالتزام بقرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بأن تكون اسعار الخبز السياحي والفينو كما يلي:

- رغيف العيش السياحي الحر وزن 80 جراما بسعر 150 قرشا.

- رغيف العيش وزن 40 جراما بسعر 75 قرشا.

- رغيف العيش وزن 25 جراما بسعر 50 قرشا.

- رغيف الفينو وزن 50 جراما بسعر 150 قرشا.

- رغيف الفينو وزن 35 جراما بسعر 100 قرش.

من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، خلال جولة المركز الاعلامي بالوزارة على المخابز السياحية والأفرنجية بمحافظة الجيزة، إنّه لوحظ التزام المخابز بالقرارات والتوجيهات التي تم الإعلان عنها بتحديد إنتاج الخبز السياحي والفينو.

ضوابط لإعلان أسعار الخبز في مكان واضح

وأكد كمال أنّ القرار شدد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الأفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.

واضاف المتحدث الرسمي أنّ التوجيه يأتي تيسيرا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي الحر والفينو بأسعار مناسبة وعادلة مع قيام تلك المخابز بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% من مطاحن القطاع الخاص الحرة المنتجة للدقيق 72% بمعرفتها.