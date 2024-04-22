رسميا.. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن عصام زكريا مديرا للمهرجان

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برأسه الفنان حسين فهمي، إقامة الدورة الـ 45، في الفترة من 13 وحتى 22 نوفمبر 2024 بدار الأوبرا المصرية.

موعد الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائي

وتأجلت إقامة هذه الدورة العام الماضي، بقرار من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وذلك على أثر الأحداث التي اندلعت بقطاع غزة.

واستقرت إدارة المهرجان على التشكيل الجديد للمكتب الفني، في دورته الـ 45، وعلى رأسه الناقد السينمائي عصام زكريا مدير المهرجان.

معلومات عن الناقد عصام زكريا

عصام زكريا هو ناقد سينمائي وباحث ومترجم له العديد من الكتب السينمائية، كما عمل في عده مناصب مختلفة على مدار دورات المهرجان، وله العديد من الكتب التي كانت ضمن إصدارات المهرجان.

تولى زكريا عده مناصب، منها رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة منذ عام 2017.

وتقرر فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة الـ45 من جميع أنحاء العالم، من 1 مايو وحتى موعد أقصاه 1 أغسطس المقبل، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وينفرد بكونه الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولي للمنتجين بفرنسا FIAPF.