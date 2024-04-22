رانيا يوسف لمنتقدي إطلالاتها الجريئة: «طريقة لبسي ومش هتتغير»

ردت الفنانة رانيا يوسف، على منتقدي إطلالاتها التي وُصفت بالجريئة، مشددة على أنّها لن تتغير من أجل أي شخص، ولا تعدل من نفسها ولا تسمع لهذه الانتقادات، قائلة: «أنا شخصيتي كده رانيا يوسف بتلبس بالشكل ده، مش هغير إطلالاتي وطريقة لبسي حتى لو هفقد جزء من جمهوري».

رانيا يوسف ترغب في كسب احترام الآخر

وأوضحت «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منى عبدالغني وإيمان عز الدين، ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، أن من يحبها سيحبها بكل عيوبها ومميزاتها ولا يريد التغيير، مشيرة إلى أنها في حال تغييرها ستكون شخصية غير حقيقة وسيكون التغيير فقط من أجل كسب الشخص الذي يتعامل معها، وتريد فقط كسب احترام الآخر.

رانيا يوسف تشجع البنات على ممارسة الرياضة

وشددت على أنها لا تزال تمارس الرياضة والذهاب إلى «الجيم»، موضحة أنها تؤمن بالحسد وهو مذكور في القرآن ولكن لا يجب أن تستسلم لهذا الشيء، وتشجع البنات دائمًا على ممارسة الرياضة.