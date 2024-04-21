رانيا يوسف لـ«الوطن»: نفسي أبقى في سمار أسماء أبو اليزيد

كشفت الفنانة رانيا يوسف، أنّها تحب الملامح المصرية، ونساء أسوان بسبب لون بشرتهن المميزة.

رانيا يوسف تكشف عن حبها للملامح المصرية

وقالت «رانيا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نفسي أبقى في سمار أسماء أبو اليزيد لأني بحب لونها جدًا، وبحب اللون ده، وكل مبلاقي فرصة بروح أعمل لون وأغمق لوني أكتر».

يذكر أن رانيا يوسف تشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة كعضو لجنة تحكيم والمقام الآن في دورته الثامنة.