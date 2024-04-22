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دراما المتحدة

رانيا يوسف: جمالي سبب ظلمي في التمثيل.. وأحاول تقديم أعمال مؤثرة

كتب:

بسمة شطا
02:15 م | الإثنين 22 أبريل 2024
الفنانة رانيا يوسف

الفنانة رانيا يوسف

قالت الفنانة رانيا يوسف إنّها تعرضت للظلم بسبب جمالها واستغلال بعض المنتجين له، مؤكّدة أنّها تحاول بقدر الإمكان تقديم أعمال لا تعتمد على جمالها، بل الظهور في أدوار لها تأثير على الجمهور.

وقدمت رانيا يوسف نصيحة للفنانات الشابات خلال ندوتها التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، قائلة: «لا تعتمدوا على جمالكم فقط، ولا تجعلوا أحدا يستغل ذلك، بل اعملوا من أجل تطوير مهاراتكم وقدموا أدوارا تبين إمكانيتكم التمثيلية».

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بقلم بسمة شطا