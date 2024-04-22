رانيا يوسف: جمالي سبب ظلمي في التمثيل.. وأحاول تقديم أعمال مؤثرة

قالت الفنانة رانيا يوسف إنّها تعرضت للظلم بسبب جمالها واستغلال بعض المنتجين له، مؤكّدة أنّها تحاول بقدر الإمكان تقديم أعمال لا تعتمد على جمالها، بل الظهور في أدوار لها تأثير على الجمهور.

وقدمت رانيا يوسف نصيحة للفنانات الشابات خلال ندوتها التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، قائلة: «لا تعتمدوا على جمالكم فقط، ولا تجعلوا أحدا يستغل ذلك، بل اعملوا من أجل تطوير مهاراتكم وقدموا أدوارا تبين إمكانيتكم التمثيلية».