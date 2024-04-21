رانيا يوسف: تعرضت للظلم بسبب جمالي في بداياتي بالتمثيل (فيديو)

قالت الفنانة رانيا يوسف إنها تعرضت للظلم في بداية عملها بالتمثيل، بسبب جمالها، الذي استخدامه أغلب المخرجين كأداة لمشاركتها في الأعمال الفنية، دون النظر إلى موهبتها.

رانيا يوسف توجه رسالة للأجيال الجديدة بالوسط الفني

وأوضحت «رانيا» يوسف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّها في بعض الأحيان اضطرت للعمل في بعض الأعمال، من أجل احتياجها للمال، واعتمدت خلالها على جمالها، ولم يكن أمامها اختيار آخر.

ووجهت رسالة للأجيال الجديدة، بضرورة التطوير من موهبتهم دون الاعتماد على جمالهم فقط، لأن الموهبة تفرض نفسها في المقام الأول.

وشاركت رانيا يوسف في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل «وبقينا اتنين»، مع الفنان شريف منير، الذي تم عرضه في النصف الثاني من الموسم الرمضاني، وتضمن 15 حلقة فقط، وكانت تنتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية حول الزواج والانفصال، وكيفية التعامل بعد انتهاء الحياة الزوجية والحالة النفسية التي يعيشها الشخصان بعد الانفصال.

أبطال مسلسل وبقينا اتنين

وشارك في بطولة مسلسل وبقينا اتنين مجموعة من الفنانين، من بينهم شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، ياسر الطوبجي، نانسي صلاح، وعدد آخر من الفنانين من إخراج طارق رفعت، وتأليف أماني التونسي.

وتشارك رانيا يوسف في فعاليات مهرجان أسوان لسينما المرأة، في دورته الثامنة والتي تقام في الفترة من 20 إلى 25 أبريل، ويشهد العديد من العروض السينمائية الهامة، وتم الإعلان عن مشاركة دولة تونس كضيف شرف الدورة الحالية.