رانيا يوسف وأحمد مجدي وجوهرة أول حضور حفل افتتاح مهرجان أسوان

وصل منذ قليل، إلى ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة، عدد من الفنانين، من بينهم رانيا يوسف وأحمد مجدي وأحمد وفيق وأحمد فتحي وجوهرة.

تكريم غادة عادل وهالة خليل

يذكر أن حفل الافتتاح سيشهد تكريم الفنانة غادة عادل والمخرجة هالة خليل.

الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

يذكر أن الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تشهد عرض 76 فيلما في مختلف برامج ومسابقات المهرجان، ويكرم خلالها النجمة غادة عادل، والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة منى الصبان أستاذة المونتاج بأكاديمية الفنون، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية.

فيما اختار المهرجان تونس لتكون ضيفة شرف دورته المقبلة، التي تعقد برعاية وزارتي الثقافة والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة مصر للطيران، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة دروسوس، ومؤسسة آكت، ورد ستار، ونقابة السينمائيين، والمركز القومي للسينما.