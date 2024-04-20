نائب محافظ القاهرة تتابع الموقف التنفيذي لتطوير الطريق الدائري «صور»

أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير، وتحسين الهوية البصرية للطريق الدائري بقطاع شرق النيل، وفي نطاق أحياء المنطقة الجنوبية، التي تشمل أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة.

رفع كفاءة الطرق

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن خطة العمل تتضمن تحسين الصورة البصرية، لتشمل تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، ومعالجة واجهات المباني السكنية المطلة على الطريق الدائري، والذي سيأتي من خلال تكامل جهود فريق العمل المشترك، وتسخير الإمكانيات كافة المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، وفق الجدول الزمني المحدد، وعبر مراعاة المعايير الفنية والهندسية اللازمة، لتنفيذها وفق أعلى معايير الجودة، بالتعاون مع الشركات المنفذة والمكاتب الإستشارية القائمة على الأعمال.

وأشارت المهندسة جيهان عبد المنعم، إلى أنه خلال الفترة الماضية، جرى حصر التعارضات والمعوقات كافة الخاصة بالمشروع، للعمل على تذليلها وتحسين نسب تنفيذ الأعمال، للالتزام بالجدول الزمني المعد لذلك، وخروجها بالمظهر اللائق للحدث العالمي، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير.

كما تابعت نائب المحافظ أعمال طلاء الواجهات وإزالة أعمال الرتش الناجمة عن إزالة العقارات، ضمن مشروع توسعة الطريق الدائري وخلق طريق سطحي، بالإضافة إلى ملف الإزالات للعقارات المدرجة بأعمال الحصر، من خلال حصر الأكواد اللازمة للعقارات، ووجهت بسرعة استكمال إزالة الرتش من قبل وزارة النقل.

مشروع الهوية البصرية

الجدير بالذكر أن مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري بقطاع شرق النيل، تتم طبقا لرؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات؛ لإنجاز الأعمال بها، ووفقا للشركات العاملة والمقاوليين المختصين بها للعمل على توحيد لون الدهانات للمباني على جانبي الطريق، بألوان متناسقة، وتركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة، مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض، وتوزيعها بشكل مميز ومدروس وموحد، يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة المار بها، وربط محطات الـBRT، ومواقف الميكروبصات، بهذه الهوية المميزة.