نائب محافظ القاهرة تتابع تطهير مخرات السيل وتوجه بمواصلة رفع المخلفات

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لجميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية والواقع بها مخرات للسيول، باستمرار أعمال التطهير لرفع جميع المخلفات والتراكمات بشكل نهائي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وذلك طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

رفع المخلفات

وفى سياق متصل، تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود حي المعصرة برئاسة اللواء عمرو عيسوي، وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية في القيام بحملة نظافة وتطهير مخر السيل بنطاق الحي ومحيطه، مؤكّدة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات على جانبي السيل.

أعمال النظافة

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم مواصلة أعمال النظافة والتطهير لرفع المخلفات، وإعادة الموقع إلى أصله الطبيعي؛ وتطهير المجرى بصورة كاملة، لرفع الضرر عن المواطنين، لافته الى استمرار متابعة الاعمال لحظة بلحظة ، علاوة على المتابعة الميدانية المستمرة والعمل على إزالة أسبابها في أسرع وقت ممكن من خلال إرسال المعدات واللوادر اللازمة لرفع جميع المخلفات والتراكمات.