نائب محافظ القاهرة للأحياء يؤكد ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

زار الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء والذي يتضمن أحياء شبرا، والساحل، وروض الفرج، والشرابية، ويرافقه رئيس حي الساحل؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل ومتابعة معدل الإنجاز، وتأدية الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات خالد عبدالعال، محافظ القاهرة؛ للارتقاء بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

سرعة فحص الطلبات

وأكد نائب محافظ القاهرة على موظفي الخدمة بالأحياء بسرعة الانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة طبقاً للوائح والقوانين لتيسير حصول المواطن على الخدمة بصورة لائقة توفيراً للوقت والجهد ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جولات ميدانية بالشوارع

كما أجرى نائب محافظ القاهرة جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل، وتفقد حالة النظافة ورفع كفاءة الشارع من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، كما مر على المحاور الرئيسية بنطاق حي الزيتون، ويرافقه رئيس الحي والأجهزة المعاونة؛ لمتابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.