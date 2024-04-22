«زراعة الإسكندرية»: توصيات مهمة للمزارعين لتحسين محصول الطماطم

قال الدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية لـ«الوطن» إنه استمراراً لأنشطة الفرق الإرشادية الريفية التي شكلها مركز البحوث الزراعية بالاشتراك مع قطاع الإرشاد الزراعي، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومديرية الزراعة بالإسكندرية، وتحت إشراف عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، تم تنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية.

أنشطة إرشادية

وأضاف «قاسم»، أنه تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تم تنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية بإدارة خورشيد الزراعية، حيث تم المرور والمعاينة الحقلية لمحصولي الطماطم والبطاطس بقرية «أبيس 8».

وأوضح الدكتور إبراهيم قاسم، إن الفريق الإرشادي الريفي بمحافظة الإسكندرية بفحص النباتات والتأكد من وجود أي حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية من عدمه؛ وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين سواء ما يتعلق بخدمة المحصول والمعدلات السمادية اللازمة، والري، والمكافحة المتكاملة للآفات والحشائش واستخدام المبيدات الموصي بها بالمعدلات المناسبة، وجرت مناقشات مٌستفيضة مع المزارعين تم من خلالها الإجابة على استفساراتهم من الخبراء المشاركين في الفريق.