رضا حجازي يبحث مع سفير أوزبكستان تجربة مصر المتقدمة في التعليم قبل الجامعي

استقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، سفير دولة أوزبكستان لدى مصر منصور بيك كيليتشيف، والوفد المرافق له؛ لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم قبل الجامعي.

وأكد الوزير، عمق العلاقات القوية بين مصر وأوزباكستان، مرحبًا بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم قبل الجامعي، خصوصًا في مجال تدريس اللغة العربية، في إطار العمل المشترك والاتفاقات الموقّعة بين الدولتين.

وأوضح حجازى أنّ إصلاح التعليم في مصر بدأ في عام 2018 بتوجيهات من القيادة السياسية، ووضعت أهداف محددة للخطة الاستراتيجية للوزارة، تهدف لبناء الإنسان، والتشغيل، وسوق العمل، إضافة إلى حماية الأمن، مؤكدًا أنّ الوزارة تبذل جهودًا كبيرة بهدف تطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية.

إعداد الطالب لإنتاج المعرفة

وتابع حجازي بأنّ الوزارة تعمل على إعداد الطالب لإنتاج المعرفة في ظل تعدد مصادر التعلم، حيث يتم تزويده بالمفاهيم الكبرى وتعلمه من خلال مصادر التعلم النشط والأنشطة المدرسية، من أجل إعداد جيل قادر على التعلم مدى الحياة، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام بالفقد التعليمى والقرائية فى الصفوف الأولى من التعليم، إلى جانب رعاية واهتمام الوزارة بالطلاب المتفوقين والمبدعين.

تطور التعليم الفني

وأشار الوزير إلى أنّ التعليم الفني في مصر شهد تطورات كبيرة جدًا مؤخرًا، نظرا لدوره المهم في الاقتصاد، فضلًا عن إشراك القطاع الخاص فى المدارس، وخاصة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مضيفًا أن التعليم الفني فى مصر تقدم من المركز 113 على مستوى العالم إلى المركز 46، مشيرًا إلى إمكانية التعاون في هذا الإطار.

ومن جانبه، أشاد السفير منصور بيك كيليتشيف بالعلاقات التاريخية بين مصر وأوزبكستان، مشيرا إلى أن القواسم التاريخية والثقافية والدينية للشعبين المصري والأوزبكي تشكل أساسًا متينًا لتعزيز التعاون الثنائي، مؤكدًا الدور المحوري لمصر باعتبارها شريكًا واعدًا لأوزبكستان.

ونوه السفير منصور بيك كيليتشيف على اهتمام دولة أوزبكستان بالتعرف على التجربة المصرية المتقدمة فى مجال التعليم قبل الجامعي، والاستفادة منها، من خلال التعاون الفعال والمثمر بين البلدين، مثمنًا أيضا استضافة مصر لملايين الضيوف واندماج أبنائهم في المدارس المصرية، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الإطار.

وتناول اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال تدريب المعلمين، وتبادل الخبرات، وزيادة عدد الطلاب الوافدين من دولة أوزبكستان للدراسة فى المدارس المصرية والاستفادة من خريجي التعليم الفنى المصرى فى تنمية دولة أوزبكستان.