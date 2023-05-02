رئيس حزب الوفد: إصلاح التعليم أولوية رئيسية بالحوار الوطني

قال الدكتور عبد السند رئيس حزب الوفد، إن إصلاح التعليم ينبغي أن يكون أولوية رئيسية بالحوار الوطني، مشيرا إلى أن عملية التعليم في مصر في أزمة حقيقية، موضحا أن التعليم لا يرتبط بسياسة وزير أبدا، ولكن ينبغي أن تكون هناك هيئة يرأسها رئيس الجمهورية، للتخطيط للتعليم السليم، لأنه بدون التعليم لن تنهض الأمم أو تتقدم.

التعليم والصحة

وأكد رئيس حزب الوفد في تصريح لـ«الوطن»، أن المحورين الرئيسيين اللذين ترتكز عليهما رؤية الحزب في الحوار الوطني، وهما الأمان والتنمية، مشيرا إلى أن الرؤية شملت قضايا مهمة، كالتعليم فهو في أزمة حقيقية ينبغي لحلها وجود هيئة تتبع الرئيس السيسي مباشرة.

موضوعات الحوار الوطني

وأضاف يمامة أن ملف الصحة على رأس الأولويات، مشيرا إلى أن حق المريض والطبيب والعلاقة بينهما اعتبار مهم، واقتصاديا تم بحث تخارج الدولة بشكل آمن بالتزامن مع وثيقة سياسية ملكية الدولة، وتوطين الصناعات المحلية، وتحقيق الأمن الغذائي وحل مشاكل الفلاحين.