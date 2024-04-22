حكاية كوبيله محذوف من أغنية «خليك فاكرني» لـ عمرو دياب.. كلمات حزينة

رغم مرور 25 عاما على الأغاني التي سجلت اسمها في تاريخ الغناء المصري، والتي أطلقها الفنان عمرو دياب عام 1999، والتي شهدت إحدى أهم المحطات في تاريخه الفني، كشف ملحن الأغنية عمرو مصطفى مفاجأة بشأن الأغنية الشهيرة «خليك فاكرني».

عمرو مصطفى الذي كتب تاريخا بأحرف من نور مع أبرز مطربي الوطن العربي وفي مقدمتهم الهضبة عمرو دياب، كشف عن كوبليه لم يغنى في أغنية «خليك فاكرني»، التي شهدت انطلاقته الأولى في عالم المزيكا.

كلمات الكوبليه المحذوف من أغنية خليك فاكرني

وخلال استضافته في أحد البرامج التليفزيونية، كشف عمرو مصطفى كلمات الكوبليه المحذوف من أغنية خليك فاكرني، والتي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

ابعد وسيبني .. أنا مش هلومك لو بعدت وغبت عني

ابعد وسيبني .. أحسن ما تيجي في يوم وتندم أو تلومني

غيب عن عينيا وضيع من إيديا

وسيبني لعذابي .. لدموع عنيا

عمرو مصطفى يكشف تفاصيل كوبليه محذوف من أغنية خليك فاكرني

«خليك فاكرني» كانت واحدة من أبرز أغاني ألبوم قمرين للفنان عمرو دياب، والذي تم إصداره عام 1999، وكان الألبوم السابع عشر في تاريخ الهضبة.

وتعاون عمرو مصطفى مع الهضبة في 44 أغنية في تاريخه؛ أبرزهم خليك فاكرني والعالم الله وبعترف وصدقني خلاص وليلي نهاري وأكتر واحد بيحبك.