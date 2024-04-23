3 ضيوف شرف بفيلم شقو.. تعرف على تفاصيل أدوارهم

شارك في أحداث فيلم «شقو» بطولة محمد ممدوح، وعمرو يوسف، الذي يعرض حاليا بموسم عيد الفطر، ويحتل المرتبة الأولى بين الأفلام الأخرى المنافسة، 3 ضيوف شرف.

ونستعرض في السطور التالية، أدوار ضيوف الشرف بفيلم شقو:

محمود الليثي مطرب الكبارية

ظهر الفنان محمود الليثي في مشهد واحد أثناء غنائه في أحد الكباريهات، وكانت ترقص على أنغامه «فتنة» الفنانة أمينة خليل.

جميل برسوم

وظهر الفنان جميل برسوم خلال مشهد واحد بفيلم شقو، ويجسد دور رجل أعمال مهم كبير في السن، وتعمل لديه «فاطمة» دينا الشربيني، ويتوفى بسبب عدم وجود جهاز الأكسجين على أنفه، فور دخول العصابة عليه.

أحمد فهمي

كما ظهر الفنان أحمد فهمي بمشاهدة محددة ضمن أحداث فيلم شقو، إذ أنه جسد دور كاني، الذي ساعد كلا من «إسماعيل» عمرو يوسف و«حجازي» محمد ممدوح في السفر خارج مصر، حتي يتخصلوا من عصابة عتاب أبو الحسن الذي يجسد دور كرم السواعدي.