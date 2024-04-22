تفاصيل دور محمد جمعة في فيلم شقو.. «اتدفن حيا»

شارك الفنان محمد جمعة في فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ضمن موسم عيد الفطر المبارك، واحتل المرتبة الأولى بين الأفلام المشاركة.

دور محمد جمعة في فيلم شقو

ويظهر الفنان محمد جمعة ضمن أحداث الفيلم بشخصية جديدة تدعي «محروس»، وهو صديق «حجازي» الذي يجسد دوره الفنان محمد ممدوح، ويحاول أن يصنع فتنة بينه وبين «إسماعيل» عمرو يوسف، حتى يحدث مشكلات بينهما بسببه، وتصل إلى «كرم السواعدي» الذي يجسد دوره الفنان عباس أبو الحسن، ويعاقبه بالدفن حيًا.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء الخارجين عن القانون، الذين يمارسون أنشطة إجرامية ومشبوهة، إلا أن ذلك يقودهم إلى أزمات كبيرة لها عواقب خطيرة.

أبطال فيلم شقو

فيلم شقو تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، دينا الشربيني، وليد فواز، محمد جمعة، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، بينهم يسرا وعباس أبوالحسن ومحمود الليثي.