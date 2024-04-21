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دراما المتحدة

فيلم شقو يتصدر قائمة الإيرادات اليومية بـ1.2 مليون جنيه

كتب:

نورهان نصرالله
10:20 ص | الأحد 21 أبريل 2024
عمرو يوسف في مشهد من فيلم شقو

عمرو يوسف في مشهد من فيلم شقو

تصدّر فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، شباك الإيرادت في أسبوعه الثاني بدور العرض، حيث حقق إيرادات بلغت مليون و280 ألف جنيه أمس، بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

واقترب فيلم شقو من كسر حاجز 50 مليون جنيه، حيث نجح الفيلم في تحقيق إيرادات بلغت 49.2 مليون جنيه، بعد ما نجح الفيلم في تحقيق 42.5 مليون جنيه في أسبوعه الأول بالسينمات، و6.7 مليون جنيه منذ بداية أسبوعه الثاني حتى الآن.

البرومو الدعائي لـ فيلم شقو

أبطال فيلم شقو

فيلم شقو تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، دينا الشربيني، وليد فواز، محمد جمعة، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، بينهم يسرا وعباس أبوالحسن ومحمود الليثي.

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بقلم نورهان نصرالله