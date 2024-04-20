يسرا تكشف وجود جزء ثان من فيلم شقو: «شخصيتي العمود الفقري للقصة»

حقق فيلم شقو للفنان عمرو يوسف الذي يعرض حاليًا في السينمات، نجاحًا كبيرًا ولقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، إذ حصد أعلى إيرادات في دور العرض بين الأفلام المنافسة بموسم عيد الفطر 2024، إذ وصلت إيراداته نحو 48 مليون جنيه.

وكشفت الفنانة يسرا في لقاء تلفزيوني لها عن تحضير جزء ثان من فيلم شقو، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه: «ظهرت ضيف شرف بالرغم من بساطة الدور لأن الشخصية تعتبر العمود الفقري لقصة وحدوتة الفيلم، في البداية الدور كان دور راجل، ولما عمرو أتفق عليا مع كريم السبكي كلمني وعاجبني الموضوع وحبيت تاريخ الشخصية جدا، بس ده لسة هنشوفه في الجزء التاني للفيلم».

قصة فيلم شقو

تدور أحداث فيلم شقو في إطار أكشن ملئ بالإثارة والتشويق وتتصاعد الأحداث حول مجموعة من الأصدقاء يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة خارجة عن القانون، وتواجههم صعوبات وأزمات عديدة، وتحدث وراءها عقبات خطيرة.

أبطال فيلم شقو

فيلم شقو مستوحى من رواية «أمير اللصوص»، وشارك في بطولته كل من عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، يسرا، جميل برسوم، وليد فواز، محمد جمعة، حنان يوسف، ويظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف، من تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي.