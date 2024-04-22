السبكي: فريق عمل فيلم «شقو» أهم أسباب نجاحه في دور العرض

تحدث المنتج أحمد السبكي عن فيلمه الجديد «شقو» الذي ينافس حاليا بدور العرض، مؤكداً أنه من الأفلام المهمة المنافسة بدور العرض، ولكنه تحمس للتجربة خاصة أن العمل يضم كوكبة من النجوم الكبار منهم يسرا، عمرو يوسف، ودينا الشربيني، محمد ممدوح، أمينة خليل، وهذا كفيل بأن يجعل الفيلم في منافسة قوية بين الأفلام الأخرى.

أسباب نجاح فيلم شقو

وقال السبكي لـ «الوطن»، إن فيلم شقو من الأفلام الكوميدية المهمة، ونعرضه في عدد من الدول خارجيا، ويرجع نجاح الفيلم لعدة أسباب أولها أنه إخراج كريم السبكي، وهو مخرج يعمل على إخراج أفضل الإمكانيات من الفنانين.

وأضاف أن الفيلم من تأليف وسام صبري، والذي سبق وتعاون مع معظم نجوم الفيلم، فكانت كواليس التصوير ممتعة وهادئة، متمنيا النجاح لجميع الأفلام المنافسة بموسم عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه ينتظر ردود فعل الجمهور على الفيلم.

أبطال فيلم شقو

فيلم «شقو» بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري، ومستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان.

أحداث فيلم شقو

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.