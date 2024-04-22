قال الدكتور أحمد واكد، مدير إحدى الشركات الدوائية، إنّ قطاع صحة الحيوان يشهد تطورا كبيرا، فضلا عن الاهتمام بزيادة الإنتاجية وتحسين السلالات، مشيرا إلى أهمية التوسع في إنتاج اللقاحات الخاصة بالحيوان.

مجمع لقاحات بيطرية في مصر سينعكس على الثروة الحيوانية

وتابع على هامش مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن تفاصيل إنشاء أضخم مجمع لقاحات بيطرية في مصر، أنّ إنشاء مجمع لقاحات بيطرية سينعكس على قطاع الثروة الحيوانية، وتقليل أية تحديات صحية قد تواجه مربي الدواجن والماشية.

مواجهة التحديات

وأوضح أن المجمع اللقاحات البيطرية جرى الانتهاء من تنفيذه على مساحة 8 آلاف متر مربع، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية له تصل إلى 1.2 مليار جرعة سنوية من مختلف أنواع اللقاحات، مما يعمل تعزيز قدرة مصر في مواجهة التحديات الصحية التي تواجه الثروة الحيوانية.

وأضاف، أن المجمع انتج باكورة اللقاحات وهو لقاح جديد تحت مسمى «premvac flu H9» وهو لمرض إنفلونزا الطيور، مشيرا إلى الاستمرار في إنتاج لقاحات أخرى على نهاية العام الجاري، يأتي ذلك في إطار الحرص على مواكبة الجمهورية الجديدة، وتعزيز دور الدولة المصرية لمواجهة تحديات الثروة الحيوانية.