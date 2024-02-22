استشاري: أعداد قليلة حدث لها مضاعفات بسبب لقاحات كورونا في العالم

علق الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، على الدراسة المنشورة مؤخرا حول تسبب لقاحات كورونا في اضطرابات بالقلب والدماغ والدم.

مضاعفات لقاحات كورونا

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن أي دواء له أعراض جانبية، واللقاحات أيضًا لها مضاعفات، ولكن الدراسة المنشورة مطمئنة، لأن ملايين البشر حول العالم أخذوا من اللقاحات، وأعداد قليلة حدث لها مضاعفات.

اللقاحات ناجحة بشكل كبير

وأضاف، أن لقاح كورونا تمت الموافقة عليه بشكل طارئ، لأننا كنا في ظرف استثنائي، فآلاف البشر كانوا يموتون كل يوم، وكان لابد من لقاح، متابعا: «البشرية كانت مهددة، ومكنش في خيارات أمامنا سوى تطعيم الناس باللقاحات، وأرى أن اللقاحات ناجحة بشكل كبير، ونسب الحالات اللي حصل لها مضاعفات قليلة جدا، ولم يتم التأكد من أن اللقاحات هي السبب المباشر في هذه الإصابات.. لكن إحنا بنطمئن الناس ومفيش حاجة خطيرة».