تشييع جثمان شفيق تكلا «طبيب الغلابة» في المنوفية.. كشفه بـ 20 جنيها فقط

شيع المئات من أهالي قرية سمادون بمحافظة المنوفية، جثمان الدكتور شفيق تكلا الشهير بطبيب الغلابة إلى مثواه الأخير في مقابر القرية من كنيسة مارجرجس، وسط حالة حزن تسيطر على أهالي القرية والقرى المجاورة الذي حرصوا على حضور الجنازة من أجل وداع الطبيب الراحل عن عمر يناهز 63 عاما.

الكشف كان 20 جنيها

وقال مينا سامي أحد أهالي القرية، إن كشف الطبيب الراحل بلغ 20 جنيها فقط لجميع المواطنين لرفع الضرر عنهم، ومساعدة الأسر الأكر احتياجا ورفض رفع أسعار الكشف على مدار السنوات الماضية بل أنه اعتاد على شراء الأدوية والعلاج مجانا للفقراء والمحتاجين، ولا يفرق بين المسلم والمسيحي في الكشوفات منذ بداية عمله.

الحزن يخيم على المحافظة

وخيمت حالة من الحزن خلال الساعات الماضية بعد سماع خبر وفاة طبيب الغلابة، كما نعى العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يقول محمد كابو: «الله يرحمك يا دكتور شفيق طول العمر محترم وعندك ضمير وواقف جنب أهل بلدك خالص العزاء لأسرته»، بينما يقول «رحمه الله رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان و إنا لله وإنا إليه راجعون».