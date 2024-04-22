حددت وزارة الصحة والسكان، ‎خطوات الاستعلام عن الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة، مؤكدة أنه يمكن تسجيل بيانات طلب إجراء الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، مشددة على أن الذي يقوم بالتسجيل مسئول مسئولية قانونية عن جميع البيانات المسجلة ويجب طباعة استمارة التعليمات.

‎خطوات الاستعلام عن الكشف الطبي

ترصد «الوطن» في السطور التالية، خطوات الاستعلام عن الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك في إطار دورها الخدمي، وهي كالآتي:

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- كتابة الرقم القومي.

- الضغط على زر «بحث».

- تظهر النتيجة مباشرة.

خطوات تسجيل طلب لأول مرة

حددت وزارة الصحة، أيضاً خطوات تسجيل طلب لأول مرة، وهي كالآتي:

- كتابة الرقم القومي.

- كتابة الاسم رباعي.

- كتابة تاريخ الميلاد متضمناً العمر والشهر والسنة.

- كتابة العمر والحالة الاجتماعية سواء أعزب أو متزوج أو أرمل.

- محافظة السكن ومدينة السكن.

- العنوان.

- الوظيفة.

- رقم الهاتف المحمول ويجب التأكد منه لأنه سوف يتم إرسال رسالة قصيرة عليه.

- تحديد نوع الإعاقة.

- يجب التأكد من كتابة نوع الإعاقة وجميع البيانات صحيحة وسوف تصل رسالة بالموعد ومكان الكشف

- الضغط على حفظ البيانات.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، تستمر في استقبال الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة مباشرة المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي.