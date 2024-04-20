«الأعلى لشؤون التعليم» يعتمد خطة مبادرة «الكشف الطبي على طلاب الجامعات»

اعتمد المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب، في اجتماعه الدوري، برئاسة د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، خطة المستشفيات الجامعية لتنفيذ المبادرة الرئاسية «الكشف الطبي على طلاب الجامعات»، وتهدف إلى توسيع دائرة الكشف الطبي الشامل؛ ليشمل كل الجوانب الطبية والجسمانية لطلاب الجامعات.

وخلال الاجتماع، استمع المجلس إلى العرض المقدم من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، حول الاستراتيجية المقترحة لتطوير وحوكمة الكتاب الجامعي بجامعة حلوان، وكذا التقرير المقدم من الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب رئيس اللجنة المشكلة لإعداد إطار مرجعي لقواعد الكتاب الجامعي.

«من أنا».. توعية طلاب الجامعات بالحضارة المصرية

ناقش المجلس تقريرًا للجنة المشكلة برئاسة الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، لإعداد محتوى بعنوان «من أنا» عن الحضارة المصرية؛ لتوعية الطلاب وتعريفهم بحضارات الدولة المصرية، وأهم الشخصيات الوطنية في العصر المصري القديم، والعصور الوسطي، والعصر الحديث، وأهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية في الفترة الماضية، مع تكليف جامعة بنها بإعداد المحتوي في صورة رقمية ترفع علي المنصات والمواقع الإلكترونية.

ناقش المجلس العرض المقدم من راندة فارس مستشار وزير التضامن الاجتماعي لشؤون الصحة وتنمية الأسرة ومدير مشروع «مودة»، بشأن ما جرى إنجازه خلال الفترة الماضية منذ بداية المشروع في عام 2019 وحتي العام الجامعي الحالي 2024.

أشارت إلى أن عدد المتدربين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية حتى عام 2022، بلغ 357 عضو هيئة تدريس، كما بلغت عدد التدريبات 3046 تدريبًا، بإجمالي عدد طلاب مستفيدين 213800 طالب وطالبة بالجامعات الحكومية.