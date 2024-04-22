إجراء مقابلات تجديد للمكلفين بوظائف الإدارة المدرسية في مركز سيدي سالم

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، نيابةً عن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، المقابلات الشخصية للمتقدمين للتجديد للمكلفين لوظائف الإدارة المدرسية «وكيل ومدير مدرسة» لإدارة سيدي سالم التعليمية، بمقر نقابة المُعلمين.

تشكيل لجنة لاختيار الوظائف الإشرافية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكّل لجنة ترأسها الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، نيابةً عن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة والتنظيم والإدارة ونقابة المُعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

تطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية

ووجّه المحافظ، بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية، وذلك على أُسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.